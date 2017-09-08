Полиция подтвердила гибель двух человек в ДТП с тремя машинами под Псковом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Полиция подтвердила, что два человека погибли и семеро пострадали при ДТП с участием трех автомобилей в Псковской области.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что два человека погибли, еще семь пострадали при столкновении грузовика с двумя легковыми автомобилями в Пушкиногорском районе Псковской области.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по Псковской области, "около 10.40 поступило сообщение что на втором километре автодороги "Пушкинские горы – Вече" произошло ДТП с участием трех автомашин".

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения при обгоне "Газели", в результате чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2105. В результате аварии погибли двое из "Жигулей" и семь человек получили травмы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП погибли мужчина 1962 года рождения и женщина 1955 года рождения

На месте происшествия работает полиция, обстоятельства ДТП уточняются.