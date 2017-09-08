13:1708.09.2017
(обновлено: 13:24 08.09.2017)
7210
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Спасатели ликвидировали задымление в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главного управления МЧС.
"Задымление в подвальном помещении Эрмитажа ликвидировано на площади 7 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Представитель пресс-службы музея ранее сообщил РИА Новости, что задымление в Эрмитаже произошло на Телеграфной лестнице, на работе музея это не сказалось.
Исследователи фотографируют картины в ультрафиолетовых и рентгеновских лучах в лаборатории физики Государственного Эрмитажа.
Новый Эрмитаж, знаменитый своим портиком с фигурами атлантов, – единственный корпус музея, построенный специально для хранения коллекции. Его создание Николай I поручил немецкому зодчему Лео фон Кленце. Осуществление проекта Кленце доверил русским архитекторам В.П. Стасову и Н.Е. Ефимову. Эти мастера существенно доработали облик здания, чтобы оно не контрастировало с окружающими строениями.
Коллекцию Гоцковского, положившую начало музею, разместили в галереях Малого Эрмитажа – павильона для уединенного отдыха, пристроенного к Зимнему дворцу. За годы существования собрание так разрослось, что в наши дни экспонируется сразу в семи зданиях – Большом и Малом Эрмитаже, Главном штабе, дворце Меньшикова, Зимнем дворце, Новом Эрмитаже и Эрмитажном театре.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский у картины Рембрандта ван Рейна "Даная" (1636), отданной на реставрацию.
Выезд Российского Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны из Зимнего дворца во время празднования 300-летнего юбилея Дома Романовых.
В наши дни Эрмитаж предлагает тематические экскурсии, лекции, игры-путешествия (квесты) для детей разных возрастов. При музее работают несколько кружков и клубов, развивающих кругозор младшего поколения. Кроме того, сотрудники Эрмитажа проводят увлекательные занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и ребятами из приютов и социальных гостиниц.
В один из холодных декабрьских дней 1837 года, когда в Зимнем дворце усиленно топили, искры из дымохода попали на деревянную стену Петровского зала, и начался пожар, бушевавший три дня. Огонь практически полностью уничтожил внутреннюю отделку дворца, включая великолепное барочное убранство Парадной лестницы. В ходе восстановительных работ под руководством архитектора В.П. Стасова лестница была воссоздана почти без изменений и сохранила блестящий парадный стиль, в котором первоначально оформил дворец выдающийся зодчий Б. Растрелли.
Античные скульптуры Государственного Эрмитажа до и после реставрации.
Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции "День эрмитажного кота".
Студенты в залах Итальянского искусства Государственного Эрмитажа в Ленинграде.
Полотна Эрмитажа вынуты из рам. Блокадный Ленинград.
Палата для раненых офицеров в Зимнем дворце во время I мировой войны 1914-1918 г.г.
Девушки-курсантки академии МВД перед зданием Эрмитажа
В 2006 году в ходе плановой внутренней проверки в Эрмитаже было обнаружено исчезновение 221 экспоната. Из музея пропали памятники русского ювелирного искусства, главным образом эмали, примерной стоимостью в 130 миллионов рублей. Следствие установило, что в краже принимали участие хранитель большей части этих экспонатов, скончавшаяся в начале проверки, и ее родственники. В 2006-2007 гг. часть похищенных вещей удалось вернуть.
Воспитанники Кронштадского морского кадетского корпуса во время экскурсии в Государственном Эрмитаже.
Военная галерея 1812 года в Зимнем дворце – памятник воинской славы России, созданный по проекту прославленного русского архитектора К. Росси. На ее стенах в пять рядов размещены 332 поясных портрета героев Отечественной войны 1812 г. Они были написаны английским художником Дж. Доу при участии русских живописцев А.В. Полякова и В.А. Голике. На парадных портретах изображены фельдмаршалы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай де Толли, великий князь Константин Павлович и английский герцог Артур Веллингтон. В торце галереи расположены конные портреты Александра I, короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и императора Австрии Франца I.
Коллекция Эрмитажа насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры (3 106 071 экспонат на 1 января 2013 года). В ее составе – живопись, графика, скульптура, предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материл.
Скульптуры на крыше Государственного Эрмитажа.