Спасатели ликвидировали задымление в Эрмитаже

В один из холодных декабрьских дней 1837 года, когда в Зимнем дворце усиленно топили, искры из дымохода попали на деревянную стену Петровского зала, и начался пожар, бушевавший три дня. Огонь практически полностью уничтожил внутреннюю отделку дворца, включая великолепное барочное убранство Парадной лестницы. В ходе восстановительных работ под руководством архитектора В.П. Стасова лестница была воссоздана почти без изменений и сохранила блестящий парадный стиль, в котором первоначально оформил дворец выдающийся зодчий Б. Растрелли.