Защита "ивантеевского стрелка" не будет обжаловать его арест

Журналисты у Басманного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте ивантеевского стрелка

Журналисты у Басманного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте ивантеевского стрелка

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Защита девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, не будет обжаловать его арест, сообщил РИА Новости адвокат подростка Виктор Запрудский.

Басманный суд Москвы в четверг санкционировал арест девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, до 5 ноября.

"После консультации с родителями принято решение не обжаловать постановление об аресте", — сказал Запрудский.

Во время урока информатики в одной из школ Ивантеевки девятиклассник напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. Пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, три ученика — переломы и ушибы.