В ДТП с тремя машинами под Псковом погибли два человека

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Два человека погибли, еще семь пострадали, по предварительным данным, при столкновении грузовика с двумя легковыми автомобилями в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В населенном пункте Луговка столкнулись грузовик и две легковушки. По предварительным данным, пострадали девять человек, двое из них погибли, семь обратились за медпомощью. Шестеро госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.