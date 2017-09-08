Пострадавшие при пожаре в Костромской области находятся в тяжелом состоянии

ВОРОНЕЖ, 8 сен — РИА Новости. Состояние мужчины и его дочери, пострадавших при пожаре в доме в Костромской области, где проживала многодетная семья, оценивается как тяжелое, сообщил в пятницу РИА Новости представитель администрации области.

Пожар в частном доме многодетной семьи в поселке Зебляки Шарьинского района Костромской области произошел утром в пятницу. По данным следствия, погиб трехлетний мальчик, взрослые и две их дочери 2011 и 2012 годов рождения сумели покинуть горящий дом и были госпитализированы в местную больницу.

"Мать с младшей дочерью находятся в удовлетворительном состоянии, там ожоги минимальные, и они остаются в Шарьинской окружной больнице. За старшей дочерью в ближайшие полчаса вылетает самолет санавиации, и ее доставят в травмцентр Костромы, где сейчас находится отец. Состояние тяжелое и у отца, и у дочери", — сказал собеседник агентства.

По его словам, семье оказывается вся необходимая медицинская помощь, решается вопрос об оперативном восстановлении документов. Также начался сбор средств на восстановление жилья. Собеседник агентства отметил, что пострадавшая семья характеризуется положительно.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.