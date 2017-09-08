В Смоленске задержали участника ДТП, унесшего жизни пяти человек

ВОРОНЕЖ, 8 сен — РИА Новости. Полиция задержала одного из участников ДТП в Смоленской области, в котором накануне погибли пять граждан Белоруссии, сообщила в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по области Наталья Гуреева.

Авария произошла ночью 7 сентября на 182-м километре в Гагаринском районе. По данным полиции, водитель грузовика столкнулся с впереди идущей машиной, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус. В результате столкновения пять пассажиров микроавтобуса погибли, водитель и пассажир микроавтобуса, а также водитель грузовика были доставлены в больницу. По информации отделения посольства Белоруссии в Смоленске, оба транспортные средства, попавшие в ДТП, были с белорусскими номерами — из Гомельской и Могилевской областей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Водитель большегруза, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, задержан в порядке 91 (статьи) Уголовно-процессуального кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения", — сказала Гуреева.

По ее словам, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter сейчас находится в больнице, а пассажира микроавтобуса и водителя грузовика выписали.