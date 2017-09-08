В Ростове-на-Дону более 400 человек признали потерпевшими после пожара

Жилые дома, разрушенные в результате пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017

Жилые дома, разрушенные в результате пожара в Ростове-на-Дону. 22 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Более 400 человек признаны потерпевшими после крупного пожара площадью 10 тысяч квадратных метров в историческом центре Ростова-на-Дону, сообщает ГУ МВД по региону.

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огонь повредил почти 120 строений, из которых около 100 жилых. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. По последним данным, комиссия обследовала 107 адресов, в том числе 10 многоквартирных домов с 89 квартирами. Непригодными для проживания признаны 76 объектов, в том числе 53 квартиры.

"В настоящее время в качестве потерпевших признаны и допрошены 428 человек, установлены и допрошены более 150 свидетелей и очевидцев распространения огня", — говорится в сообщении МВД.

В процессе расследования осмотрены территории 78 пострадавших домов, изъят послепожарный мусор и образцы грунта, назначено проведение 24 различных судебных экспертиз.

"Согласно заключению эксперта, подтвержденному проведенными следственными действиями, а также изъятыми видеозаписями с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов очевидцев пожара, установлен один очаг возгорания, который находился в семи метрах от домовладения №50 по переулку Чувашский", — пояснили в полиции.