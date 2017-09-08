После гибели ребенка при пожаре под Костромой возбудили уголовное дело

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после пожара в частном доме в поселке Зебляки Костромской области, где погиб один и пострадали два ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета.

Следователи выяснили, что 7 сентября в частном доме, где жила многодетная семья из пяти человек, произошел пожар. Взрослые и две девочки смогли покинуть горящее здание, трехлетнего сына спасти не удалось. Его тело обнаружено на месте происшествия. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 3-летнего ребенка в результате пожара в частном доме по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Расследование дела продолжается.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что во время пожара погиб мальчик и пострадали две девочки, которые были госпитализированы вместе с родителями.