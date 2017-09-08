На Сахалине проверят, выдал ли суд телефон убийцы родителям жертвы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Городской суд Южно-Сахалинска назначил служебную проверку после того, как в СМИ появилась информация о том, что его работники по ошибке отдали телефон убийцы родителям его жертвы, сообщает в пятницу пресс-служба суда.

"В Южно-Сахалинском городском суде проходит служебная проверка по факту выдачи вещественных доказательств по рассмотренному уголовному делу в отношении Васильева С.А.", — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились подробности дела 21-летнего Максима Юрченко из Южно-Сахалинска, которого убили в октябре 2016 года. Эксперты насчитали на его теле 130 ножевых ранений. Убийцу поймали, им оказался 30-летний местный житель Александр Васильев. В июне 2017 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил его к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы.

После рассмотрения дела суд, по данным СМИ, случайно отдал родителям убитого телефон его убийцы. Из переписки в телефоне родители узнали, что у Васильева был сообщник. Однако текстовые и аудиосообщения в телефоне убийцы, прямо указывающие на это, следствием были проигнорированы.

О результатах служебной проверки в городском суде Южно-Сахалинска обещают сообщить дополнительно.