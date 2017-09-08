По делу о вымогательстве в ресторане на Родчельской утвердили обвинение

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве в ресторане на Рочдельской улице, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 граждан Российской Федерации в возрасте от 29 до 64 лет. Следственными органами они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере)", — сказал он.

Следствие считает, что обвиняемые входили в состав организованной группы, занимавшейся в том числе вымогательством у столичных бизнесменов. Так 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в один из ресторанов на Родчельской улице и стали вымогать у его владельца 8 миллионов рублей под угрозой насилия, уничтожения и повреждения имущества.

Ранее по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве был арестован Захарий Калашов, известный как "вор в законе" Шакро Молодой. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.

Помимо Калашова и Андрея Кочуйкова (Итальянец), который, по версии следствия, по просьбе Шакро приехал в указанный ресторан, по делу о вымогательстве проходят экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, устроившийся на работу в ЧОП Итальянца, а также ряд строителей, которые приехали на встречу в ресторан с требованием выплатить им зарплату.

После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел — в отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух охранников Итальянца, а также в отношении трех полицейских, которые, по данным СК, не предотвратили перестрелку (их дело уже слушается в суде).

Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России — главу управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замруководителя главка СК России по Москве Дениса Никандрова. Их обвиняют в получении 500 тысяч евро от Шакро Молодого. Все трое, по словам их адвокатов, отрицают вину.