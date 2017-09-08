Источник сообщил о ЧП с контактной опорой на московской железной дороге

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Около 30 поездов, в том числе пять пассажирских, были задержаны на белорусском направлении Московской железной дороги в результате инцидента с контактной опорой, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Вечером в четверг движение поездов на белорусском направлении МЖД было приостановлено из-за повреждения контактной сети после наклона опоры, были запущены десять компенсационных автобусов. Позднее движение было восстановлено, однако поезда пропускали пункт Здравница и следовали с задержками. Ночью железнодорожники планировали завершить все работы.

"В 23.06 мск движение в Одинцовском районе было восстановлено. Произошла задержка пяти пассажирских и 23 пригородных поездов, время которой составило до 2 часов", — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба Московской железной дороги в пятницу утром сообщила, что поезда пригородного сообщения и дальнего следования курсируют по расписанию.