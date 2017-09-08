Дело о ДТП с нетрезвым депутатом в Якутии передали СК

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен — РИА Новости. Следственный комитет будет разбираться в ДТП с участием депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Николая Румянцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Как сообщалось ранее, вечером 7 сентября 56-летний народный избранник, управляя автомобилем Nissan Patrol, сбил троих человек, один из которых скончался до приезда медиков, еще двоих пострадавших госпитализировали с травмами и ушибами. Полиция сообщила, что медицинское освидетельствование показало алкогольное опьянение водителя.

"Дело передано нам, в следственный комитет. Какова была степень алкогольного опьянения, сказать не могу, информация будет позже", — сообщила агентству представитель СУСК РФ по Республике Саха (Якутия).

Ранее в пресс-службе Ил Тумэн РИА Новости сообщили, что Румянцев работает в составе депутатского корпуса пятого созыва не на постоянной основе и, как и остальные народные избранники Государственного собрания Республики Саха (Якутия), сейчас находится на каникулах.