На Камчатке активизировались сразу два вулкана

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Пепловой выброс зафиксировали в пятницу сразу на двух вулканах на Камчатке – Шивелуч и Ключевской, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По видеоданным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 8 сентября 2017 года на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 8 тысяч метров. Высота вулкана 3 тысячи 283 метра. На вулкане Ключевском зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6 тысяч метров. Высота самого вулкана составляет 4 тысячи 750 метров", — говорится в сообщении.

Поясняется, что пепловой шлейф от обоих вулканов распространился на несколько десятков километров. На пути его распространения населённых пунктов нет.

"Международные трассы движения воздушных судов в районе вулканов не проходят. Туристических групп … не зарегистрировано. Вулканам присвоен "оранжевый" код авиационной опасности", — уточняет ведомство.

Спасатели также рекомендовали туристическим организациям пока не организовывать туры в районы активизировавшихся вулканов.