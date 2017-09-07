На родительском собрании в ивантеевской школе обсудили меры безопасности

ИВАНТЕЕВКА (Московская обл.), 7 сен — РИА Новости. На родительском собрании в ивантеевской школе номер один обсудили усиление мер безопасности и установку дополнительного оборудования для проверок, рассказала РИА Новости бабушка двух учеников этой школы.

В четверг в школе прошло традиционное для начала нового учебного года родительское собрание, на котором обсуждались особенности обучения в новом учебном году, затронули и тему безопасности после произошедшего в ЧП.

"Рассказали, что будут еще ужесточать всю пропускную систему, всю систему безопасности. Сказали, что установят металлодетекторы", — сообщила Валентина, бабушка двух учеников школы.

Она отметила, что обычно каждый год "у нас всегда рассматривался вопрос, что нужно соблюдать осторожность, внимание и прочее". В то же время основная часть рассматриваемых вопросов касалась других вопросов школьной жизни.

Во время урока информатики в одной из школ Ивантеевки девятиклассник напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. Пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, три ученика — переломы и ушибы.

Мнения родителей

Вполне ожидаемо, что перед собранием больше всего разговоров велось об "ивантеевском стрелке"

"У нас нет претензий ни к директору, ни к учителям, все хорошо организовано, все сделано хорошо. И линейка первого сентября была, дети радостные, концерт устроили. И школа классы чистые, все руководители хорошие специалисты", — сказала в беседе с корреспондентом РИА Новости Татьяна.

Она считает, что проблемы подростка, ставшего виновником инцидента, вызваны положением дел в семье. "Когда родители рано уходят и не могут проверить, когда ребенок в школу ушел и с чем. Вот получается, что сами заняты, а за сыном не смотрят", — заметила Татьяна.

Еще несколько родителей, шедших на собрание, предположили, что подросток принёс оружие в школу, "потому что хотел славы".