При пожаре на "Невинномысском азоте" погиб один человек

ПЯТИГОРСК, 7 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Один человек погиб, еще один пострадал в результате возгорания на предприятии "Невинномысский азот" в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МЧС по краю Олег Дегтярев.

Ранее ведомство сообщило, что вечером на предприятии "Невинномысский Азот" в одном из цехов, по предварительной информации, произошло возгорание отходов разложения на площади 130 квадратных метров. Отмечалось, что они не токсичны, угрозы распространения нет. В 20.45 мск пожар был ликвидирован.

"По уточнённым данным, в результате пожара погиб один человек, ещё один пострадал", — сказал Дегтярев.

"Невинномысский азот" — крупный производитель азотных удобрений и аммиака, входит в группу "ЕвроХим".