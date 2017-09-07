Суд продлил на полгода арест экс-замминистра культуры Пирумова

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы продлил на полгода арест экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова в рамках дела о хищениях при реставрации объектов культурного наследия, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Сергеев.

"Суд продлил арест Пирумова на полгода", — сказал адвокат.

Помимо Пирумова, фигурантами данного дела являются: глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, управляющий "БалтСтроя" Александр Коченов, глава ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Борис Цагараев, руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтрой" Владимир Сванбек, а также директор Музея имени Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.

Ранее сообщалось, что все обвиняемые просят рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Особый порядок предполагает полное признание вины обвиняемых без исследования доказательств по делу, а также является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить максимальное наказание.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.