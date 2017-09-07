Суд арестовал жителя Тульской области, убившего жену и дочь-подростка

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Следователи в Тульской области предъявили местному жителю обвинение в убийстве жены и дочери-подростка, совершенном на почве ревности, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило СУСК РФ по региону в четверг.

Тела женщины и ее дочери 2002 года рождения были обнаружены 4 сентября в квартире в городе Узловая. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". Вскоре после убийства правоохранители задержали подозреваемого — им оказался муж убитой женщины. Он пытался скрыться. Следователи выяснили, что мотивом преступления стала измена со стороны супруги.

"Подозреваемому предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.