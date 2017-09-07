В Северной Осетии обнаружили схрон боеприпасов, принадлежавший боевикам

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Схрон боеприпасов, принадлежавший ликвидированным накануне в Северной Осетии боевикам, обнаружен в ходе спецоперации, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

Ранее НАК сообщал о нейтрализации в Северной Осетии четырех бандитов, готовивших нападение на сотрудников правоохранительных органов. Боевики присягнули на верность террористической группировке ИГ* и готовились совершить ряд терактов.

"По данным следствия, в ходе прочесывания местности, прилегающей к месту происшествия, в лесном массиве обнаружен схрон боеприпасов, по оперативной информации, принадлежавший вышеуказанным лицам. В ходе осмотра автомашин обнаружены и изъяты самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы", — говорится в сообщении.

По данным СК, днем 6 сентября "в ходе проведения специальных мероприятий трое участников бандгруппы, состоявшей из местных жителей в возрасте от 25 до 45 лет, намеревавшиеся осуществить ряд террористических актов" на территории Северной Осетии, были блокированы. Они оказали активное вооруженное сопротивление, в результате ответного огня были уничтожены.

"В этот же день, примерно в 20 часов, в ходе продолжившихся оперативно-разыскных мероприятий по задержанию остальных участников банды на пересечении улиц Первомайская и Тургеневская в городе Владикавказе сотрудниками спецподразделений блокирован автомобиль "Ниссан Серена" под управлением еще одного участника бандгруппы – 33-летнего уроженца республики Дагестан, который также оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был уничтожен", — также говорится в сообщении.

СК отмечает, что "возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), которые соединены в одно производство".

* Террористическая организация, запрещенная в России.