На Урале расследуют уголовное дело об истязании девочки в приемной семье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Следствие в Свердловской области подозревает женщину в истязании приемной дочери, сообщает в четверг Следственный комитет.

"В Свердловской области расследуется уголовное дело об истязании малолетней девочки в приемной семье. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011 году подозреваемая взяла на воспитание в семью девочку 2010 года рождения. СК полагает, что в период с октября 2015 по май 2017 годов она систематически по малозначительным поводам применяла по отношению к ребенку физическое и психическое насилие, в частности, била девочку ремнем.

Летом текущего года информация о неблагополучной приемной семье поступила в органы правоохраны, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. В рамках следственных мероприятий проводятся судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы в отношении подозреваемой женщины и пострадавшей девочки, допрашиваются свидетели, анализируется необходимая документация. Девочка изъята из неблагополучной семьи и помещена в учреждение социального профиля, где ей была оказана необходимая психологическая помощь.

Следствие намерено также дать правовую оценку действиям должностных лиц, принимавших решение о передаче указанной женщине малолетней девочки на воспитание в семью, уточняет СК.