Угроза взрыва в башне "Город столиц" в Москва-Сити не подтвердилась

МОСКВА, 7 сен — РИА Недвижимость. Угроза взрыва в башне "Город столиц" в Москва-Сити не подтвердилась, сообщил РИА "Недвижимость" официальный представитель МФК "Город столиц".

"Угроза взрыва не подтвердилась, в настоящее время правоохранительные органы завершают работу",- сказал он. По его словам, в ближайшее время оцепление будет снято и сотрудники смогут вернуться в здание. Он уточнил, что были эвакуированы сотрудники бизнес-центра и торговой галереи.

Как сообщалось в четверг, полиция проводила проверочные мероприятия в здании на Пресненской набережной в доме 8 строение 1 в связи с сообщением о неизвестном предмете, люди были выведены из помещений по соображениям безопасности.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится многофункциональный комплекс "Город столиц", состоящий из двух небоскребов на территории международного делового центра "Москва-сити".