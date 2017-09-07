Во Владимирской области зарегистрировали новую вспышку АЧС

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россельхознадзор выявил новую вспышку АЧС во Владимирской области, сообщает ведомство в четверг.

Во вторник ведомство отчиталось о регистрации во Владимирской области в 2017 году 28 случаев заболевания свиней вирусом АЧС. По данным Россельхознадзора, это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

На этот раз геном вируса АЧС был обнаружен в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве, находящемся на территории города Ковров.

"В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Владимирской области под контролем Управления Россельхознадзора по Владимирской области. Первоочередные мероприятия проводятся", — говорится в сообщении.

Во вторник заместитель руководителя управления Россельхознадзора по региону Александр Григорьев отмечал, что по уровню регистрации АЧС Владимирская область находится на втором месте среди регионов РФ. По его словам, сохранению вируса способствует влажная погода — как раз такая, как нынешним летом.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.