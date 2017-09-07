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Происшествия

Сага о колбасках и колбайцах: водитель Улюкаева дал показания в суде

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (336)
15:3507.09.2017
(обновлено: 17:19 07.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 7 сентября 2017Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в четверг допросил бывшего водителя экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который рассказал о поездке шефа в офис "Роснефти" в день задержания министра. По словам Ильи Макарова, Улюкаев дважды выходил из офиса к машине: в первый раз он сам поставил в багажник увесистый коричневый портфель, а второй — корзинку с вином и колбасой.

Председатель партии Партия роста Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Титов об Улюкаеве: "понятно, что это какой-то политический процесс"
Со слов водителя, задержание проводили сотрудники ФСБ, которые около семи часов не выпускали Улюкаева со двора, при это не дав ему вызвать адвоката, а затем их увезли в Следственный комитет.

Тема колбасы, которую Сечин подарил Улюкаеву, пока самая популярная на процессе. Даже сам обвиняемый перед началом заседания пошутил о ней, предостерегая журналистов "бояться данайцев, приносящих колбаски" (некоторые услышали "колбайцев"). Поздравлять главу "Роснефти" с днем рождения бывший министр не стал.

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© Ruptly
Бойтесь данайцев, приносящих колбаски – совет Улюкаева на процессе о взятке

Корзина с колбасой и портфель с деньгами

По словам Макарова, о поездке в офис "Роснефти" 14 ноября 2016 года его предупредила заранее секретарь, вечером водитель вместе с министром на служебной BMW седьмой серии приехали на Софийскую набережную. Около офиса их встречал Сечин, рекомендовав водителю оставаться в машине, а уже через 5-15 минут Макаров услышал, как открывается багажник.

Руководитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков. Архивное фото
© РИА Новости / Секретариат первого вице-премьера РФ И. Шувалова
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Адвокат Улюкаева: глава Росимущества является свидетелем по делу
"Я услышал, что открывается багажник в моей машине, я вышел посмотреть, мало ли кто там. Я увидел, что Улюкаев подошел к машине и кладет портфель. Ну, я быстро подхватил, чтобы помочь, взял портфель и положил глубже в багажник. Закрыл багажник, обернулся — уже никого не было", — сказал свидетель.

По его словам, портфель был достаточно увесистый — более пяти килограммов, кожаный, коричневого цвета, размером 40 на 80 сантиметров.

Позднее Улюкаев подошел к машине вместе с Сечиным, а в руках у министра уже была корзиночка с "подарочным набором", в котором были вино и колбаса. Макаров взял и эту корзинку, также поставив ее в багажник.

"Мы выехали из бокса, поехали. Нам сказали, что ворота сломались, нужно подождать. Потом сотрудники ФСБ открыли дверь Улюкаева… Ну и все: пошли следственные действия", — сказал Макаров.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Суд продолжит процесс по делу Улюкаева 11 сентября
По словам водителя, следственные действия — пересчет денежных купюр, снятие следов с рук, составление протоколов — продолжались около семи часов. Макаров сообщил, что оперативники забрали мобильные телефоны, попросили заблокировать автомобиль, адвоката вызвать не предлагали.

"Улюкаеву сказали все выложить из карманов, он подчинился, достал ключ с брелочком — портфель открылся, затем пересчитывали купюры. Права нам не разъясняли, адвокатов вызвать не предложили", — сказал водитель.

Затем, уже глубокой ночью, их повезли в Следственный комитет РФ, причем ехали они на служебной машине министерства, в которую подсел сотрудник ФСБ в штатной одежде, утверждает водитель.

Других подробностей он сообщить суду не смог.

Будет ли Дворкович

Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В ходе расследования суд отказался вызвать Дворковича по делу Улюкаева
Водитель Улюкаева стал пятым свидетелем обвинения. Таким образом, осталось допросить еще 25 человек, которых в суд планирует пригласить прокуратура. В списке гособвинителей значится глава "Роснефти" Игорь Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов, первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер и глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

В четверг также стало известно, что защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им в вызове Дворковича отказал.

Тем не менее, защита намеревается повторно ставить вопрос о допросе вице-премьера на стадии, когда доказательства начнет представлять она.

Директор департамента по приватизации Росимущества Евгений Столяров у здания Замоскворецкого суда. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудника Росимущества допросят по делу Улюкаева
"Дворковича у защиты есть намерение пригласить", — сказал другой адвокат подсудимого Дариджан Квеидзе.

Кто из свидетелей будет давать показания следующим, станет известно в понедельник, 11 сентября.

Бойтесь данайцев

Перед началом процесса журналисты поинтересовались у Улюкаева, хочет ли он поздравить Сечина с днем рождения, а также как относится к утверждениям главы "Роснефти", что министр сам вымогал взятку, указал ее размер и сам ее взял.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Приключения Улюкаева в "Роснефти": корзина с колбасой превратилась в $2 млн
"Я ограничен в комментариях, он — нет", — сказал экс-министр, но сделал при этом предостережение: "бойтесь данайцев, приносящих колбаски" (некоторые расслышали иначе – "колбайцев"), таким образом, сравнив свою поездку в офис "Роснефти" с захватом древней Трои царя Приама греками во главе с Агамемноном.

Также экс-глава МЭР процитировал Сергея Михалкова, отвечая на вопрос, почему он так похудел: "У меня стальные нервы или вовсе нервов нет".

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Происшествия
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