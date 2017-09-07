МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в четверг допросил бывшего водителя экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который рассказал о поездке шефа в офис "Роснефти" в день задержания министра. По словам Ильи Макарова, Улюкаев дважды выходил из офиса к машине: в первый раз он сам поставил в багажник увесистый коричневый портфель, а второй — корзинку с вином и колбасой.
Тема колбасы, которую Сечин подарил Улюкаеву, пока самая популярная на процессе. Даже сам обвиняемый перед началом заседания пошутил о ней, предостерегая журналистов "бояться данайцев, приносящих колбаски" (некоторые услышали "колбайцев"). Поздравлять главу "Роснефти" с днем рождения бывший министр не стал.
Корзина с колбасой и портфель с деньгами
По словам Макарова, о поездке в офис "Роснефти" 14 ноября 2016 года его предупредила заранее секретарь, вечером водитель вместе с министром на служебной BMW седьмой серии приехали на Софийскую набережную. Около офиса их встречал Сечин, рекомендовав водителю оставаться в машине, а уже через 5-15 минут Макаров услышал, как открывается багажник.
По его словам, портфель был достаточно увесистый — более пяти килограммов, кожаный, коричневого цвета, размером 40 на 80 сантиметров.
Позднее Улюкаев подошел к машине вместе с Сечиным, а в руках у министра уже была корзиночка с "подарочным набором", в котором были вино и колбаса. Макаров взял и эту корзинку, также поставив ее в багажник.
"Мы выехали из бокса, поехали. Нам сказали, что ворота сломались, нужно подождать. Потом сотрудники ФСБ открыли дверь Улюкаева… Ну и все: пошли следственные действия", — сказал Макаров.
"Улюкаеву сказали все выложить из карманов, он подчинился, достал ключ с брелочком — портфель открылся, затем пересчитывали купюры. Права нам не разъясняли, адвокатов вызвать не предложили", — сказал водитель.
Затем, уже глубокой ночью, их повезли в Следственный комитет РФ, причем ехали они на служебной машине министерства, в которую подсел сотрудник ФСБ в штатной одежде, утверждает водитель.
Других подробностей он сообщить суду не смог.
Будет ли Дворкович
В четверг также стало известно, что защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им в вызове Дворковича отказал.
Тем не менее, защита намеревается повторно ставить вопрос о допросе вице-премьера на стадии, когда доказательства начнет представлять она.
Кто из свидетелей будет давать показания следующим, станет известно в понедельник, 11 сентября.
Бойтесь данайцев
Перед началом процесса журналисты поинтересовались у Улюкаева, хочет ли он поздравить Сечина с днем рождения, а также как относится к утверждениям главы "Роснефти", что министр сам вымогал взятку, указал ее размер и сам ее взял.
Также экс-глава МЭР процитировал Сергея Михалкова, отвечая на вопрос, почему он так похудел: "У меня стальные нервы или вовсе нервов нет".