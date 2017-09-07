Tele2 устранила сбой в работе сети в пяти регионах

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ООО "Т2 РТК Холдинг" (сотовый оператор, бренд Tele2) устранил сбой в работе сети, который произошел в четверг из-за проблем с магистральными каналами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь компании Ольга Галушина.

Ранее в четверг абоненты оператора в соцсетях жаловались на проблемы со связью.

"Сегодня в пяти регионах были зафиксированы проблемы с магистральными каналами. Наши специалисты перевели всех абонентов на резервные каналы. В 12:45 проблема была устранена, сейчас все работает в нормальном режиме, сервисы доступны абонентам", — сказала Галушина.

Она уточнила, что проблемы наблюдались в Нижегородской, Кемеровской, Томской областях, а также в Коми и Удмуртии.

Источник в компании не исключил, что проблемы на сети Tele2 могли быть связаны со вспышками на Солнце. Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на Центр космической погоды Института земного магнетизма, что мощнейшая за последние 12 лет вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. В МТС, "Мегафоне" и "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн") говорили РИА Новости, что на работу их сетей это не повлияло.