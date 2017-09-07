СК попросил СМИ не создавать ажиотаж вокруг ЧП в ивантеевской школе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следственный комитет России просит СМИ не создавать ажиотаж вокруг ЧП со стрельбой в ивантеевской школе в Подмосковье, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Хотелось бы обратить внимание, что подробное обсуждение этой темы в СМИ лишь повышает интерес подростков к ней. Думаю, никто не желает, чтобы негативный опыт этого ученика повторил кто-либо еще, поэтому призываю журналистов и средства массовой информации помнить об этом и не создавать ажиотаж вокруг произошедшего", — сказала она.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.

Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.