Заблокировать "ивантеевского стрелка" в соцсетях удалось лишь при помощи СК

ИВАНТЕЕВКА, 7 сен – РИА Новости. Блокировка в социальной сети "Вконтакте" страницы школьника, устроившего стрельбу в подмосковной Ивантеевке, потребовала вмешательства уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ и Следственного комитета, рассказала журналистам детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Ранее Мишонова рассказала, что после произошедшего число подписчиков на страницу подростка выросло в сто раз.

"Чтобы заблокировать эту страницу нам нужно было разрешение и личное обращение его законных представителей. До ночи вчерашнего дня мы его так и не получили от родителей… С помощью нашего уполномоченного по правам ребенка при президенте, при вмешательстве Следственного комитета страница была заблокирована", — сказала Мишонова.

Ранее пресс-секретарь соцсети Евгений Красников рассказал РИА Новости, что "ВКонтакте" заблокировала страницу задержанного за стрельбу в школе в Ивантеевке подростка по просьбе его родителей. Заблокирована была страница, созданная давно, еще до инцидента со стрельбой в школе. При этом адвокат подростка Виктор Запрудский сообщил, что девятиклассник не пишет комментарии в социальных сетях — его страница была создана неизвестными от имени школьника.