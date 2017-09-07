Один из пострадавших при стрельбе в ивантеевской школе выписан из больницы

ИВАНТЕЕВКА, 7 сен — РИА Новости. Один из пострадавших при нападении "ивантеевского стрелка" школьников выписан из больницы, сообщила журналистам детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

"Двое остаются в больнице, одного выписали. Учительница пробудет (в больнице) еще около двух с половиной недель", — сказала Мишонова.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.