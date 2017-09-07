Жертвами нападения ИГ* в Дейр-эз-Зоре стали семь мирных жителей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По меньшей мере семь мирных жителей погибли, еще 29 ранены в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Дейр-эз-Зоре, передает государственное телевидение Сирии.

Боевики проводили ракетный обстрел по району Храбаш (Hrabash).

Ранее стало известно, что бойцы сирийской армии и союзные силы прорвали окружение с юго-западного направления Дейр-эз-Зора и соединились с защитниками города в районе казарм 137-й механизированной бригады. Очевидцы сообщали, что жители Дейр-эз-Зора вышли на улицы, празднуя победу над террористической группировкой "Исламское государство"* и прорыв трехлетней блокады города.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получали только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могли прилетать вертолеты из города Камышлы, которые эвакуировали раненых и доставляли предметы первой необходимости.

* Террористическая группировка, запрещена в РФ