Полиция оценит действия должностных лиц после стрельбы в школе в Ивантеевке

ИВАНТЕЕВКА, 7 сен — РИА Новости. Полиция даст оценку действиям всех должностных лиц после инцидента в Ивантеевке, сказал начальник городской полиции Евгений Вьюжанин.
В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы. Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство".
Ранее Генпрокуратура сообщила, что проводит проверку, в ходе которой даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательной организации.