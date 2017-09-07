Полиция оценит действия должностных лиц после стрельбы в школе в Ивантеевке

ИВАНТЕЕВКА, 7 сен — РИА Новости. Полиция даст оценку действиям всех должностных лиц после инцидента в Ивантеевке, сказал начальник городской полиции Евгений Вьюжанин.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы. Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство".

"Произошедшее несколько дней тому назад привело к тому, что были возбуждены уголовные дела, и сейчас следственными органами проводятся все необходимые следственные действия. Параллельно нами, полицией, проводятся дополнительные проверки. По результатам этих проверок будут даны правовые оценки действию или бездействию каждого должностного лица", — сказал Вьюжанин на совещании.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что проводит проверку, в ходе которой даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательной организации.