ИВАНТЕЕВКА, 7 сен – РИА Новости. Оценку действий психолога, к которому ходил школьник, позже устроивший стрельбу в Ивантеевке, даст компетентная комиссия, заявил замминистра образования Московской области Юрий Картушин.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

"Министерство образования проводит свою проверку данных фактов и рассматривает эту ситуацию как чрезвычайную, мы сделаем определенные выводы после того, как проверка будет закончена ", — сказал Картушин.

"Оценку… по данной ситуации действий психолога школы будет давать компетентная комиссия, это должны быть специалисты высшего уровня… которые могут правильно квалифицировать действия психолога", — добавил он.

Как сообщила исполняющий обязанности директора школы Наталья Решетова, мальчик посещал психолога после того, как у него начались проблемы с успеваемостью и поведением.

В роли специалиста выступала студентка пятого курса психолого-педагогического вуза. Она отметила улучшения в состоянии ребенка, хотя мальчик, по словам Решетовой, отказывался от участия в различных кружках.