Титов об Улюкаеве: "понятно, что это какой-то политический процесс"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ) заявил РИА Новости, что следит по СМИ за процессом по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов.

"Я слежу, читая газеты… Он (Улюкаев — ред.) к нам не обращался, мы помогаем только предпринимателям. Но пока не могу сказать своего вывода. Понятно, что это какой-то политический процесс", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, следит ли он за процессом и считает ли он его справедливым, открытым.

"Я не знаю, пока нет решения, но он (процесс) открыт. Это уже многое говорит", — добавил Титов.

Позднее Титов пояснил РИА Новости, что под словом "политический" подразумевается внимание к делу и тот резонанс, который оно вызывает в обществе. "Политическим", по его словам, является любой процесс, фигурантом которого выступает заметный общественный государственный или политический деятель — министр, губернатор, депутат и так далее. "Такие дела неизбежно вызывают политический резонанс, к ним приковано повышенное внимание, и всегда вокруг них возникают избыточные интерпретации", — сказал он.