В семье "ивантеевского стрелка" конфликтов не было, заявил адвокат

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Информация о конфликтах в семье девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, не соответствует действительности, сообщил журналистам его адвокат Виктор Запрудский.

"Никаких конфликтов в семье не было. Информация о них не соответствует действительности", — сказал он.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "Покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.