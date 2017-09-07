Страница "Ивантеевского стрелка" в соцсети является фейком, заявил адвокат

Полицейский автомобиль у Басманного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте ивантеевского стрелка. 7 сентября 2017

Полицейский автомобиль у Басманного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте ивантеевского стрелка. 7 сентября 2017

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Адвокат задержанного за стрельбу в школе в Ивантеевке подростка Виктор Запрудский сообщил, что девятиклассник не пишет комментарии в социальных сетях – страница была создана неизвестными от имени школьника.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

"Пока он находится в ИВС (изолятор временного содержания – ред.), кто-то создал в соцсетях его страницу и от его имени делает комментарии", — сказал Запрудский.

Он сообщил, что через правоохранительные органы намерен добиться выяснения, кто это делает. "Надеюсь, следственные органы правильно оценят эти все комментарии", — добавил адвокат.