Родители "ивантеевского стрелка" возмещают ущерб потерпевшим

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Родители задержанного за стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке подростка принимают меры для возмещения ущерба от действий сына, сообщил его адвокат Виктор Запрудский.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

"Родители переживают и принимают меры к возмещению ущерба потерпевшим. Также намерены лично принести извинения всем потерпевшим", — сказал Запрудский журналистам.