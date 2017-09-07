В ходе расследования суд отказался вызвать Дворковича по делу Улюкаева

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы еще в ходе предварительных слушаний отказал защите экс-главы МЭР Алексея Улюкаева в вызове в суд на допрос вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Тимофей Гриднев.

"Мы взяли такое ходатайство на предварительных слушаниях, и нам тогда отказали ", — сказал он.

Между тем, по словам другого адвоката Дариджан Квеидзе, защита Улюкаева будет добиваться допроса Дворковича, когда дойдет ее время представлять доказательства.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>