В Нижнем Новгороде нашли обезглавленное тело женщины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения в четверг в квартире в одном из домов в Нижнем Новгороде обезглавленного тела женщины, сообщает СУСК по региону.

По данным ведомства, утром в четверг в следственный отдел по Советскому району Нижнего Новгорода поступило сообщение "о наличии резкого запаха разложений в подъезде дома, расположенного на улице Б. Панина".

"На место происшествия незамедлительно выехали и.о. руководителя следственного отдела по Советскому району, следователь того же отдела, следователь-криминалист отдела криминалистики, сотрудники полиции и МЧС. В ходе проведения оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружено обезглавленное тело 41-летней женщины, предположительно, хозяйки квартиры. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, тело погибшей находилось в квартире около месяца, ее голова не обнаружена, уточняет следственное управление. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, добавляет СУСК.