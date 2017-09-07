Суд продолжит процесс по делу Улюкаева 11 сентября

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева продолжится 11 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В процессе объявляется перерыв до 11 сентября", — сказала судья.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>