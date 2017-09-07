Представитель Дворковича: вице-премьер не получал повестки по делу Улюкаева

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не получал повестку в суд по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь вице-премьера Алия Самигуллина.
Ранее в четверг газета РБК со ссылкой на адвоката Улюкаева сообщила о том, что вице-премьер привлечен к делу бывшего министра в качестве свидетеля защиты.
"Повестку не получал", — сказала Самигуллина.
Экс-министр обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.
На рассмотрении дела Улюкаева в Замоскворецком суде Москвы прокурор заявил, что экс-министр потребовал взятку в 2 миллиона долларов лично у Сечина, находясь в командировке на саммите стран БРИКС, при этом угрожал отрицательными отзывами на сделки "Роснефти" в случае отказа заплатить взятку. Улюкаев в свою очередь заявил, что в отношении него "ФСБ совершила провокацию взятки", которая была организована "на основании ложного доноса" Сечина и тогдашнего начальника службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова.