Главу управляющей компании под Тулой осудили за гибель женщины под наледью

ВОРОНЕЖ, 7 сен — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам лишения свободы директора управляющей компании, обслуживающей дом в городе Алексине Тульской области, с крыши которого упала наледь, убив местную жительницу, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что 18 февраля из-за несвоевременной очистки от снега крыши дома, расположенного на пересечении улиц Ленина и Мира в Алексине, образовавшаяся наледь упала на проходившую около дома 40-летнюю местную жительницу. С полученной от падения льда травмой головы женщина была доставлена в больницу, где скончалась, несмотря на оказанную помощь.

По информации СК, главе управляющей компании, обслуживающей дом, предъявили обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни граждан, повлекшее смерть человека". Как считают следователи, с 14 по 18 февраля руководитель не принимал всех мер по очистке от снега и наледи крыши дома. Отмечается, что из-за его бездействия часть образовавшейся наледи откололась и упала на проходившую около дома женщину. В начале марта решением суда обвиняемого заключили под стражу.

"Доказательства, собранные следственными органами… признаны судом достаточными для вынесения приговора директору одной из управляющих компаний города Алексина Суховееву Юрию… Приговором суда Суховееву назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Представитель регионального управления СК РФ добавила в разговоре с РИА Новости, что срок наказания реальный, а не условный. Где именно мужчина будет отбывать наказания, собеседник агентства не уточнил.

"Несмотря на то, что контролирующими органами неоднократно предпринимались меры, направленные на понуждение директора к устранению нарушений жилищного законодательства, а именно к очистке крыш домов, находящихся на обслуживании управляющей компании, от снега, наледи и сосулек, директор работу по соблюдению жилищного законодательства в должной мере не организовал", — отмечает следствие.