Защита обжалует приговор бизнесмену, захватившему заложников в "Ситибанке"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Защита намерена обжаловать приговор бизнесмену Араму Петросяну, которого приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о захвате заложников в "Ситибанке" в Москве, сообщил журналистам его адвокат Александр Карабанов.

Московский окружной военный суд признал бизнесмена Арама Петросяна виновным в терроризме и захвате заложников в отделении "Ситибанка" и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"Мы обжалуем приговор Московского окружного военного суда. Приговор слишком жестокий", — сказал Карабанов.

Петросян обвинялся в терроризме и захвате заложников. Заключение психолого-психиатрической экспертизы свидетельствует о вменяемости Петросяна. В ходе следствия бизнесмен признавал вину в захвате заложников, но не в угрозе теракта.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Петросян заявил на допросе, что так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.