После ДТП с вахтовым "КамАЗом" в Приамурье возбудили дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Амурской области, где в районе наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный столкнулись грузовик и вахтовый автомобиль, в результате чего пострадали 17 человек, один из которых позднее скончался в больнице, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Амурской области. Шестого сентября на автодороге в районе Циолковского произошло ДТП с участием грузовика и вахтовки. Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения — ред). Расследование продолжается", сообщила Волк.

По данным областного ГУМЧС, ДТП произошло в 3 километрах от населенного пункта Циолковский: столкнулись "КамАЗ"- вахтовка и грузовой автомобиль, выезжающий со второстепенной дороги. В результате произошло опрокидывание "вахтовки", в которой находились 20 человек. Представитель Амурского центра ГЗ и ПБ Ирина Васюкова сообщала, что в аварии пострадали жители шести регионов России, из 17 пострадавших госпитализированы 13, один человек скончался в больнице от полученных травм. По ее словам, у людей ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга.