Росимущество выступило в суде по делу Улюкаева

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Росимущество пришло к выводу, что ограничений для участия "Роснефти" в процессе покупки акций "Башнефти" нет, сообщил на допросе в суде директор департамента корпоративного управления и приватизации крупнейших компаний Росимущества Евгений Столяров.
Он добавил, что сам не участвовал ни в одном совещании по вопросу приватизации, а критерии покупателей общеизвестны и находятся в свободном доступе.
Столяров, отвечая на вопрос прокурора, сообщил, что обвиняемый Алексей Улюкаев, будучи главой МЭР, публично выступал против участия "Роснефти" в приватизации башкирской нефтяной компании.
"Насколько я помню, Алексей Валентинович (Улюкаев) говорил, что Роснефть — ненадлежащий покупатель, в силу того, что это госкомпания", — сказал свидетелей, отметив, что об этом ему известно из публикаций СМИ.