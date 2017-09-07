Росимущество выступило в суде по делу Улюкаева

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Росимущество пришло к выводу, что ограничений для участия "Роснефти" в процессе покупки акций "Башнефти" нет, сообщил на допросе в суде директор департамента корпоративного управления и приватизации крупнейших компаний Росимущества Евгений Столяров.

"Нам спустили из Минэкономразвития поручение от (Аркадия) Дворковича об анализе покупателей акций "Башнефти". Росимущество пришло к выводу, что ограничений для "Роснефти" в процессе приватизации "Башнефти" нет", — сказал свидетель обвинения на процессе по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Он добавил, что сам не участвовал ни в одном совещании по вопросу приватизации, а критерии покупателей общеизвестны и находятся в свободном доступе.

Столяров, отвечая на вопрос прокурора, сообщил, что обвиняемый Алексей Улюкаев, будучи главой МЭР, публично выступал против участия "Роснефти" в приватизации башкирской нефтяной компании.

"Насколько я помню, Алексей Валентинович (Улюкаев) говорил, что Роснефть — ненадлежащий покупатель, в силу того, что это госкомпания", — сказал свидетелей, отметив, что об этом ему известно из публикаций СМИ.