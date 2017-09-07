Участники налета на ТЦ в Екатеринбурге оказались иностранцами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Подозреваемые в налете на екатеринбургский торговый центр "Кит" оказались гражданами среднеазиатских республик, сообщает в четверг отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Рано утром 7 сентября 13 неизвестных совершили налет на торговый центр "Кит", расположенный на улице Амундсена в Екатеринбурге, избили охрану, разгромили бутики "Связного" и "Билайна", похитив сотовые телефоны, после чего скрылись. Удалось задержать семерых подозреваемых.

"В ходе разбирательства было установлено, что все задержанные являются гражданами среднеазиатских республик, при этом двое – несовершеннолетние, 2000 года рождения. В настоящее время в полицию поступило заявление от пострадавшего охранника. Часть похищенного удалось изъять. Розыск остальных нападавших продолжается. Материалы проверки переданы по подследственности в Следственный комитет", — уточняет отделение.