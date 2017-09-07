Пилота Ми-8 оштрафовали на 100 тысяч рублей за жесткую посадку под Томском

НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Суд в Томской области приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей пилота вертолета, который в июне 2016 года совершил жесткую посадку Ми-8, на борту которого находились 22 вахтовика, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Авиа-Сибирь" 16 июня 2016 года совершал рейс по маршруту "Панычево — Останинское месторождение". На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира-вахтовика. Вертолет совершил жесткую посадку на грунт, не долетев до посадочной площадки 28 метров. В результате были разрушены хвостовая балка и рулевой винт, собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб в размере более 18 миллионов рублей. Никто не пострадал.

"Парабельский районный суд Томской области признал пилота вертолета виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, и назначил в качестве наказания штраф в размере 100 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

Стрижова уточнила, что вина командира воздушного судна заключалась в том, что он перед посадкой не осмотрел посадочную площадку и вдвое превысил допустимую скорость снижения, что привело к попаданию вертолета в режим "вихревого кольца" и его падению на землю. Свою вину мужчина признал еще на стадии следствия.