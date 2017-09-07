Сотрудника Росимущества допросят по делу Улюкаева

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Четвертым свидетелем по делу экс-министра Алексея Улюкаева со стороны гособвинения допросят сотрудника Федерального агентства по управлению государственным имуществом, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

"Просим допросить свидетеля Столярова", — обратился к суду прокурор Павел Филипчук.

Столяров является директором департамента по приватизации Росимущества Евгений Столяров.

На данный момент в процессе допрошены три из 30 свидетелей обвинения — директор департамента отношений с инвестором ПАО "Роснефть" Андрей Баранов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко и ведущий советник департамента корпоративного управления МЭР Юлия Москвитина.