Тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Большая группа налетчиков с палками напала на торговый центр в Екатеринбурге, избила охранников и украла сотовые телефоны, сообщает в четверг управление Росгвардии по Свердловской области.

По данным управления, инцидент произошел рано утром 7 сентября. Нападению подвергся торговый центр "Кит", расположенный на улице Амундсена.

"Сотрудниками Росгвардии был задержан гражданин, который в составе группы молодых людей из 13 человек, вооруженных палками, ворвался в здание торгового центра, разбил витрины в бутиках "Связной" и "Билайн", избил охранников и похитил сотовые телефоны. По горячим следам группе задержания Росгвардии удалось задержать еще шестерых участников данного инцидента", — уточняет ведомство.

Задержанных молодых людей доставили в дежурную часть отдела полиции № 4 для дальнейшего разбирательства, добавили в управлении. Остальных участников налета продолжают искать.