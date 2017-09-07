В ДТП под Смоленском погибли пять граждан Белоруссии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пять граждан Белоруссии погибли и трое пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения частного микроавтобуса с грузовым автомобилем в Гагаринском районе Смоленской области, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах региона.

"При столкновении на 182 километре федеральной автодороги М-1 "Беларусь" микроавтобуса и грузовика пострадали восемь граждан Белоруссии: пять из них погибли, трое госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Начальник пресс-службы управления МВД по области Наталья Гуреева подтвердила РИА Новости, что в ДТП погибли пять человек. По ее словам, в больнице сейчас находятся два человека: водитель и пассажир автобуса. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Гуреева отметила, что личности погибших и пострадавших уточняются, как и общее количество находившихся в автобусе людей. Она также сообщила, что с грузовиком столкнулся не рейсовый микроавтобус, и добавила, что он ехал из Москвы.