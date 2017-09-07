Скончался один из 17 пострадавших в ДТП с грузовиком в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен — РИА Новости. Один из 17 пострадавших в ДТП в Амурской области, где в среду в районе наукограда Циолковский рядом с космодромом Восточный столкнулись грузовик и вахтовый автомобиль, скончался, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По данным ГУМЧС по области, в среду в 3 километрах от населенного пункта Циолковский столкнулись два автомобиля: "КамАЗ"- вахтовка и грузовой автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги. В результате произошло опрокидывание "вахтовки", в которой находились 20 человек. Среди пострадавших, по данным полиции, и водитель "КамАЗа". Глава Свободненского района Амурской области Эльвира Агафонова ранее сообщила РИА Новости, что "вахтовка" принадлежит компании "Газрегион".

"Один человек, госпитализированный в Свободненскую больницу, несмотря на все предпринятые усилия врачей, сегодня утром скончался от полученных травм", — сообщает пресс-служба. Уточняется, что еще у одного пострадавшего "состояние тяжелое, стабильное, остальные находятся в удовлетворительном состоянии".

В среду представитель Амурского центра ГЗ и ПБ Ирина Васюкова сообщила РИА Новости, что у 11 из 17 пострадавших тяжелые травмы, в четверг она рассказала агентству, что в ДТП пострадали жители шести регионов России, жителей Приамурья в "вахтовке", по ее информации не было. Васюкова также сообщила РИА Новости, что из 17 пострадавших госпитализированы 13, четверо из них после осмотра отправлены на амбулаторное лечение. По ее словам, у людей ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга.

"На месте аварии работали девять бригад скорой помощи и один вертолет санавиации. Бортом были эвакуированы два человека: в Свободненскую больницу и Амурскую областную клиническую больницу. Остальных пострадавших с переломами и ушибами бригады скорой помощи доставили в Свободненскую и Шимановскую больницы и в больницу Циолковского, где они получают необходимое лечение",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья в четверг, уточняя, что амбулаторное лечение проходят три человека.