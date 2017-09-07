СМИ: один из фигурантов дела о хищениях в Спецстрое заключил сделку с ГП

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Один из фигурантов дела о хищениях в Спецстрое предприниматель Ваха Орцыгов заключил сделку с генпрокуратурой, сообщает в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Издание напоминает, что ранее аналогичные соглашения подписали экс-замглавы Спецстроя Александр Загорулько и экс-замдиректора Александр Буряков, при этом показания Загорулько не подтвердились.

Орцыгов, а также предприниматели Арсен Ашыкбаев и Кадыр Караханов обвиняются в хищении не менее 450 миллионов рублей при строительстве объектов МО РФ по контрактам с подразделениями Спецстроя. Показания предпринимателей, утверждает издание, позволили привлечь к делу бывшего замдиректора Спецстроя Александра Бурякова. Тот заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой и рассказал о взятках, получаемых через него экс-замглавы Спецстроя.

Как пишет издание, Орцыгов выступал посредником в контактах между сотрудниками Спецстроя и строителями военных объектов. Следствие считает, что за заключение выгодных для них сделок Ашыкбаев и Караханов при посредничестве Орцыгова передавали крупные суммы денег бывшим руководителям Спецстроя.