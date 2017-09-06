Поджигатель из Ленобласти получил 23 года колонии строгого режима

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Суд приговорил жителя Ленинградской области к 23 годам колонии за поджог дома в поселке Дружноселье Гатчинского района, в результате которого погибли восемь человек, сообщает региональное СУСК РФ.

Судом и следствием установлено, что 19 января 2016 года 39-летний Юрий Куликов, проживавший с сожительницей и ее малолетним сыном в квартире одного из домов в поселке Дружноселье в компании знакомых употреблял спиртные напитки. Вечером между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он избил ее и родственницу.

Думая, что они умерли, Куликов покинул квартиру. После этого мужчина, опасаясь быть разоблаченным, для уничтожения следов совершенного преступления поджег дом, после чего скрылся. В результате пожара погибли двухлетний ребенок и семь человек в возрасте от 32 до 90 лет.

"Приговором суда Куликов признан виновным, и ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщает следственное управление.