В горно-лесистой местности вблизи Владикавказа ввели режим КТО

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в горно-лесистой местности вблизи Владикавказа в целях недопущения совершения террористических акций, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

"В целях недопущения совершения террористических акций руководителем Оперативного штаба, начальником Управления ФСБ России по Республике Северная Осетия-Алания было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО в горно-лесистой местности вблизи Владикавказа" — говорится в сообщении.

"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет" — отметили в НАК.